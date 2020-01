Co o. Tadeusz Rydzyk buduje znów w Porcie Drzewnym?

Projekt Geotermii w Porcie Drzewnym[/sc] Coraz bardziej widać już konstrukcję przyszłej geotermii w Porcie Drzewnym. W budowę włączyła się państwowa spółka PGE. Inwestycja prawdopodobnie pochłonie co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Budowa ciepłowni geotermalnej ma się zakończyć w tym roku. Ojciec Rydzyk chce, aby wyprodukowane tu ciepło trafiało do zachodniej części Torunia. POLECAMY: Samochody do kupienia do 5 tys. zł w Toruniu. Sprawdź, co można dostać w tej cenie! [oferty] "Idioto" wyzywa nauczyciel uczniów. Dzieci nagrały krzyki i proszą o pomoc Daniel „Magical” uziemiony. Zamiast fejmu i pieniędzy zbiera wyroki

Fot. Jacek Smarz