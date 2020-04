Co można zjeść będąc w Toruniu

Co warto zobaczyć w Toruniu?

Będąc w Toruniu, mamy do zwiedzenia wiele ciekawych miejsc. Które z nich są najpopularniejsze? Oto niektóre z nich:

· Dom Mikołaja Kopernika – nawet osoby nieznające historii Torunia, zwykle kojarzą to miasto z osobą Mikołaja Kopernika. Dlatego jednym z punktów na mapie, które warto zobaczyć jest średniowieczna kamienica należąca niegdyś do rodziny Koperników. Wrażenie robi szczególnie jej bogato zdobiona fasada, na której znalazły się ostrołukowy portal, ceglane frezy i pionowe wnęki z dwukolorowymi wzorami.

· Pomnik Mikołaja Kopernika – to chyba najważniejszy symbol Torunia. Pomnik powstał w 1853 roku, z projektu znanego berlińskiego rzeźbiarza, Fryderyka Tiecka. Pomnik przedstawia Mikołaja Kopernika ubranego w togę i trzymającego w lewej dłoni sferę armilarną.

· Ratusz Staromiejski – ratusz to ważny budynek w każdym mieście. W Toruniu wyróżnia się w szczególności, gdyż jest jednym z największych ceglastych budynków tego typu w całej Europie! Postał pod koniec XIX wieku w stylu gotyckim. Do połowy XX wieku był siedzibą toruńskich władz miejskich, a obecnie mieści się w nim Muzeum Okręgowe.

· Krzywa Wieża – nie trzeba jechać do Włoch, by podziwiać Krzywą Wieżę. Wystarczy odwiedzić Toruń! Krzywa Wieża, czyli średniowieczna baszta obronna, to bohaterka jednej ze znanych legend miejskich. Podobno wzniesiono ją jako symbol odejścia od pewnej zakonnej reguły przez pewnego krzyżaka, który złamał śluby czystości i związał się z córką pewnego bogatego kupca.

Co warto zjeść w Toruniu?

W Toruniu nie brakuje też uroczych knajpek i restauracji, w których można spróbować dań z całego świata. Największą popularnością cieszy się jednak kuchnia włoska. Jej lekkość, świeżość i aromat sprawia, iż dania kuchni włoskiej znane i kochane są przez obywateli całego świata. Również w Polsce zyskała ona uznanie, na czele z najważniejszym włoskim daniem, czyli pizzą. Prawdziwa włoska pizza to doskonały pomysł na obiad w gronie rodziny czy przyjaciół.

Don Corleone – najlepsza pizza w mieście

Najlepszą pizzę w Toruniu możemy znaleźć w lokalu „Don Corleone” mieszczącym się przy ulicy Dziewulskiego 15. Pizzeria „Don Corleone” serwuje prawdziwą, włoską pizzę, przygotowywaną wedle ściśle dobranej receptury oraz na bazie składników wysokiej jakości. Wyróżnia ją cienkie i kruche ciasto, doskonały sos do pizzy oraz aromatyczne zioła typowe dla kuchni włoskiej.

Bogate i prawdziwie włoskie menu

Menu pizzerii „Don Corleone” jest bardzo rozbudowane – znajdziemy w nim zarówno tradycyjne pizze, jak i bardziej wyszukane, dla wymagających podniebień, w sumie jakieś 30 pozycji. Ponadto pizzeria oferuje aż 5 rozmiarów pizzy, gdzie najmniejsza posiada 26 centymetrów. Prawdziwym hitem jest pizza Gigant, mająca aż 71 centymetrów!

Nie bez powodu zyskała ona miano największej pizzy w Toruniu. To doskonała propozycja dla grupki turystów, którzy chcą zrobić sobie przerwę w zwiedzaniu miasta i zjeść coś szybkiego, świeżego i sycącego. Oprócz przepysznej, prawdziwie włoskiej pizzy, w „Don Corleone” można spróbować także innych flagowych włoskich dań. Należą do nich pasty, sałatki oraz zestawy obiadowe.

Wyjątkowy, włoski klimat restauracji

To, co przyciąga gości do restauracji „Don Corleone” to nie tylko wyśmienite, włoskie jedzenie. Właściciele zadbali również o wyjątkowy klimat restauracji, utrzymany w stylu włoskiego miasteczka, nawiązujący nieco do powieści o włoskiej mafii. Klimat ten znalazł zresztą odzwierciedlenie także w menu – pizze w mafijnym wydaniu Al Capone, Soprano, Goodfather i Don Corleone. Pizzeria „Don Corleone” otwarta jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 23:00.

A może coś tradycyjnego?

Będąc w Toruniu, warto spróbować też produktów i potraw tradycyjnych dla tego miejsca. Z czym przede wszystkim kojarzy nam się Toruń? Oczywiście z piernikami! Rzeczywiście od lat króluje tutaj piernik, a konkretnie Lebkuchen. Dawniej był stosowany jako przyprawa i zagęstnik zup, a obecnie dużą popularnością cieszy się typowo toruńskie danie – karp po toruńsku serwowany w sosie piernikowym.

Ponadto piernik znany jest nam jako słodki wypiek na deser i takowe również można spotkać w Toruniu. Innym lokalnym specjałem są pierogi. Szczególnie popularne są tzw. piecuchy, czyli pieczone pierogi z dwoma rodzajami farszu – wytrawnym lub słodkim. Do wyboru mamy pierogi z owocami, piernikiem, dziczyzną, suszonymi grzybami i wiele innych.

Innymi ważnymi daniami typowymi dla toruńskiej kuchni jest słodka i aromatyczna zupa śliwkowa, polędwiczki z jelenia w sosie piernikowym oraz gęsina. Tradycyjna kuchnia toruńska jest pełna smaków i aromatów. Z pewnością warto spróbować takich specjałów, gdyż trudno je znaleźć w innych rejonach Polski. Jeżeli jednak nie lubimy eksperymentować w kuchni, postawmy na sprawdzone włoskie menu i najpyszniejszą pizzę serwowaną w Toruniu!