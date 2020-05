Co lepiej kupić własny dom czy mieszkanie?

Ogród vs balkon

Kontakt z naturą to często coś tak oczywistego, że nawet nie wiemy, jak bardzo jest nam potrzebny dla zachowania dobrego samopoczucia aż do momentu, gdy zostajemy go pozbawieni. Nie da się ukryć, że kiedy marzymy o własnym domu, bardzo często chodzi nam o nieruchomość z przylegającym do niej terenem zielonym.

Własny ogród, w którym możemy się zrelaksować, to cudowna rzecz. Nie można jednak zapominać, że żeby cieszył oko, wymaga sporo nakładów pracy. Jednak korzyści płynące z posiadania go znacznie przewyższają wszystkie niedogodności. Co więcej, praca w ogrodzie ma doskonały wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie! Dodatkowo w ogródku możemy hodować nie tylko rośliny ozdobne, lecz także owoce i warzywa. A w końcu nie ma nic lepszego, niż własne ekologiczne produkty.

Z drugiej strony balkon szybko zaczyna zyskiwać status miejskiego ogrodu. Oczywiście zagospodarowanie go jest nieco trudniejsze, a możliwości aranżacji ograniczone, ale przy odrobinie wysiłku da się przekształcić go w mini zieleniec i strefę relaksu. A przy tym skrzynki z warzywami i roślinami nie są tak wymagające w pielęgnacji, jak ogrodowe grządki. Jak widać, oba rozwiązania mają swoje zalety, a to, co bardziej nam odpowiada, zależy od naszych własnych preferencji.

Sprawdź oferty mieszkań na sprzedaż w Toruniu i okolicach: https://www.partnernieruchomosci.net.pl/oferty/mieszkania/sprzedaz/

Koszty utrzymania domu, a mieszkania

Bardzo często można spotkać się z opinią, że utrzymanie domu znacznie przewyższa koszty utrzymania mieszkania. A jak jest naprawdę? Nie można zapominać, że koszty utrzymania domu jednorodzinnego zależą od bardzo wielu różnych czynników, począwszy od rozmiarów budynku, a skończywszy na sposobie ogrzewania. Co więcej, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak budownictwo energooszczędne czy pasywne, te drugie można znacznie zmniejszyć i tym samym obniżyć wydatki na energię.

Największe różnice pomiędzy kosztami utrzymania domu i mieszkania powoduje ogrzewanie. W przypadku domów jednorodzinnych najpopularniejszym wyborem są paliwa opałowe,takie jak gaz ziemny, węgiel kamienny czy olej opałowy. Możemy jednak zadbać o obniżenie kosztów ogrzewania poprzez odpowiednie zabezpieczenie domu na zimę i izolację. W przypadku innych mediów wydatki związane z domem i mieszkaniem praktycznie się nie różnią.

Osoby decydujące się na dom powinny jednak pamiętać o tym, że są odpowiedzialne za wszystkie naprawy, remonty oraz utrzymanie terenu wokół domu. Jednak po podsumowaniu wszystkich kosztów, takich jak podatki czy czynsz okazuje się, że wydatki na dom i mieszkanie są bardzo podobne!

Zobacz oferty domów na sprzedaż w Toruniu i okolicach: https://www.partnernieruchomosci.net.pl/oferty/domy/sprzedaz/

Koszty m2 domu i mieszkania

W tym przypadku domy na ogół wypadają korzystniej niż mieszkania. Dużą rolę odgrywa tu jednak lokalizacja. Zdecydowana większość osób, decydując się na kupno lub budowę domu, z góry zakłada, że będzie się on znajdował na przedmieściach lub w ogóle pod miastem. To sprawia, że zwłaszcza koszty zakupu nieruchomości są znacznie niższe, niż w przypadku mieszkania.

Co do mieszkania, dużo zależy od tego, czy decydujemy się na to z pierwszej, czy drugiej ręki. Często można znaleźć bardzo korzystne oferty używanych mieszkań, ale - do remontu. Renowacja to kolejny czynnik wpływający na cenę, o którym nie możemy zapominać. W przypadku mieszkań czy domów od dewelopera bardzo często ostateczne zmiany są jedynie kosmetyczne, a my otrzymujemy wykończony lokal gotowy do użytku.

Ze względu na te różnice - odległość od centrum, dodatkowe koszty wykończenia - trudno jednoznacznie powiedzieć, że dom jest tańszy niż mieszkanie, czy że mieszkanie tańsze niż dom. Zpewnością cena m2 nie jest jedyną rzeczą, która zdecyduje o tym, czy któraś z opcji będzie dla nas bardziej korzystna.

Koszty dojazdów

Koszty ewentualnych dojazdów oraz przede wszystkim połączenia komunikacji miejskiej bardzo często decydują o podjęciu decyzji. Nie da się ukryć, że w przypadku mieszkań znajdujacych się bliżej centrum mogą one być znacznie niższe, niż dla osiedli domów jednorodzinnych. Z drugiej jednak strony obecnie infrastruktura i komunikacja miejska dynamicznie się rozwijają, co sprawia, że nawet bardziej oddalone dzielnice czy miejscowości przyjemnie zaskakują liczbą połączeń i kosztami dojazdów.

Można jednak śmiało założyć, że koszty dojazdów nie zależą od tego, czy mieszkamy w domu, czy w mieszkaniu, a od lokalizacji nieruchomości. Oczywiście transport miejski jest znacznym ułatwieniem, ale z drugiej strony coraz więcej osób decyduje się na mieszkanie poza miastem i dojazd do pracy czy szkoły pociągiem. Poza tym im bliżej centrum, tym bardziej ruch jest utrudniony. Bardzo często osoby mieszkające w dalszych dzielnicach dużych miast poświęcają tyle samo czasu na dojazdy, co mieszkańcy mniejszych miejscowości, wybierający PKP.

Podsumowanie

Jaka jest więc odpowiedź na to, co którą nieruchomość lepiej kupić? Jak to często bywa - niejednoznaczna. Wybór pomiędzy domem i mieszkaniem zależy przede wszystkim od naszych priorytetów, planów zawodowych, przyzwyczajeń, sposobu życia. Nie można jednogłośnie zdecydować, że mieszkanie jest wygodniejsze niż dom, bo mamy bliżej do centrum i nie musimy martwić się o odśnieżanie chodnika, czy że dom jest lepszy niż mieszkanie, bo mamy więcej miejsca, ciszę i spokój. Podejmując ostateczną decyzję, warto przeanalizować wszystkie koszty, a przyym zrobić mały "rachunek sumienia", dotyczący naszych przyzwyczajeń.

Artykuł powstał przy współpracy z biurem nieruchomości z Torunia: Partner Nieruchomości