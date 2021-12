Co dalej z Krystianem, ofiarą "psychopatów z Olsztyńskiej"? Kolejny miesiąc czeka na miejsce w ośrodku!

- Jestem bardzo wdzięczna sędzi rodzinnej Lidii Lenartowicz za to, jak bardzo się stara o Krystiana. Wiem, że wydzwania do ośrodka i dopytuje o miejsce, ale wciąż takiego brak. "Trzeba czekać" - słyszymy. Tymczasem jako matka boję się, żeby nie doszło do jakiegoś dramatu. Krystian wymaga fachowej pomocy, nie ma co kryć - mówi nam dziś pani Agnieszka.