Co dalej z budową nowego Teatru Muzycznego w Toruniu?

Problemy pod Grunwaldem

Samorząd województwa kupił opuszczony i niszczejący budynek przedwojennego domu żołnierza przy ul. Warszawskiej w 2016 roku. Poszukiwania firmy, która zaadaptuje gmach na potrzeby teatru muzycznego trwały kilka lat. W końcu prace rozpoczęły się w 2019 roku. Już rok później prace jednak zostały wstrzymane, bo grunt, na którym stało kino Grunwald okazał się niestabilny. Później z kolei prace spowolniła pandemia.

Ale to nie koniec problemów podczas budowy nowego teatru muzycznego. W maju bowiem odkryto na tym terenie dobrze zachowany fragment średniowiecznego muru. Wojewódzki konserwator zabytków zezwolił na dalsze prowadzenie prac, ale z zastrzeżeniem, że odkrycie archeologiczne musi być wyeksponowane i nienaruszone. To oznaczało zmianę projektu inwestycji.

Teatr Muzyczny czeka, co powie konserwator.