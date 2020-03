Cmentarz ewangelicki przy ul. Poznańskiej zniknie pod śmieciami i gruzem? [Zdjęcia]

Właściciel działki sąsiadującej z cmentarzem ewangelickim przy ul. Poznańskiej urządził na swoim terenie składowisko gruzu. Odpady lądują również na cmentarzu, który w 2014 roku został uporządkowany, m.in. przy wsparciu Urzędu Miasta Torunia. Mieszkańcy lewobrzeżnej części Torunia oraz społecznicy, którzy brali udział w sprzątaniu, nie kryją oburzenia.

To było wielkie przedsięwzięcie! W 2014 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Podgórz i przy wsparciu Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, grupa społeczników uporządkowała teren cmentarza ewangelickiego przy ulicy Poznańskiej. Z samego tylko grobowca, który znajduje się na terenie nekropolii, wydobyli 12 ton odpadów. Poza tym odkrzaczyli cmentarz, odsłonili zasypane pomniki itp.

Cóż z tego, skoro ta ogromna praca idzie właśnie na marne? Teren cmentarza należy do miasta, obok jest jednak działka prywatna. Najpierw pojawiała się na niej tabliczka "Przyjmę gruz", a niedawno druga - "Teren inwestycyjny". Gruz spływa tam nadal, w dużych ilościach, trafia m.in. na cmentarz. Oburzyło to członków stowarzyszenia Lapidaria, którzy w 2014 roku porządkowali nekropolię. Dali temu wyraz na swojej stronie facebookowej. "Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia wywiózł ogromną ilość gruzu zebranego podczas porządkowania cmentarza w 2014 roku. Czekaliśmy na to blisko 5 lat i gdy myśleliśmy, że uporaliśmy się z tym raz na zawsze, właściciel działki uraczył nas swoją nietuzinkową aktywnością. Co najgorsze, zaczął zasypywać teren cmentarza owocem swojego dorobku i odgrodził jedyną drogę dojazdową do cmentarza od strony ul. Poznańskiej".

Na sąsiedniej działce pojawiła się za to szeroka na kilkanaście metrów droga manewrowa. Wysypywany na nią gruz również ląduje na cmentarzu. Zasypane zostały m.in. krzewy, które rosły na granicy. Oberwało się także olszynom, śmieci lądują również w zbiorniku wodnym, gdzie mieszkają kaczki. Na samym cmentarzu natomiast, poza gruzem, leżą worki z odpadami.

- Jestem z Podgórzem związana od pokoleń. Prapradziadek pracował u Nogi, pradziadek był maszynistą na Kluczykach i latarnikiem. Serce mi pęka, gdy na to patrzę - denerwuje się pani Ksenia. - To jest po prostu dramat. Widać, że ci ludzie nie mają do niczego szacunku.

Czytelniczka zwraca również uwagę, że dwa lata temu na cmentarzu było jeszcze kilka marmurowych tablic, kiedy jednak odwiedziła to miejsce kilka dni temu, znalazła tylko ułamany fragment jednej z nich.

Problemów związanych z tym, co się dzieje wokół starej nekropolii, jest jednak więcej.

"Wypiętrzenie działki sąsiada o ponad metr oznacza według nas zaburzenie stosunków wodnych - znów wracamy na stronę Lapidaria. - Cmentarz znalazł się bowiem w niecce. Skutkować to może okresowymi zalaniami terenu wiecznego spoczynku".

Co na to Urząd Miasta Torunia? Pytania w tej sprawie skierowaliśmy do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Biura Ogrodnika Miejskiego. Jak dotąd otrzymaliśmy odpowiedź z WGK. Oto ona:

"Wydział Gospodarki Komunalnej, po zgłoszeniach mieszkańców, w dniu 18.11.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie magazynowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym na ten cel, tj. na nieruchomości przy ul. Poznańskiej 108-112, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171, obręb 70.

Właściciela nieruchomości wezwano do złożenia pisemnych wyjaśnień na temat magazynowania odpadów budowlanych na powyższej nieruchomości.

Właściciel nieruchomości złożył pisemne wyjaśnienia z których wynikało, że na przedmiotowej nieruchomości rozpoczął się proces związany z realizacją inwestycji.

Wobec powyższego Wydział Gospodarki Komunalnej, pismem z dnia 31.12.2019 r. wystąpił o udzielenie informacji przez Wydział Architektury i Budownictwa, czy właściciel nieruchomości uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Dnia 24.01.2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymał odpowiedź Wydziału Architektury i Budownictwa. Wobec faktu, że WAiB nie przyjął zgłoszenia robót budowlanych ani nie wydał pozwolenia na budowę dla nieruchomości przy ul. Poznańskiej 108-112, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171, obręb 70, informacja o realizacji inwestycji na powyższej nieruchomości została w dniu 29.01.2020 r. przekazana do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dnia 02.03.2020 r. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymał odpowiedź Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nie znalazł podstaw do interwencji. Aktualnie trwa analiza podstaw prawnych do realizacji czynności kontrolnych oraz dalszego postępowania, które będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej".

Może warto jeszcze raz przypomnieć, że działka, na której znajduje się zasypywana gruzem nekropolia, jest własnością miejską, a nie prywatną. Poza tym cmentarze są pod ochroną, a tym, którzy na nich spoczywają, należy się szacunek. O tym jednak wszyscy powinni pamiętać.

