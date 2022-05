Ciepło dla Torunia z wykorzystaniem geotermii. Będzie bezpiecznie i ekologicznie

Po budowie nowej elektrociepłowni PGE Toruń i zmianie technologii produkcji energii z węglowej na gazową, wykorzystanie źródła geotermalnego w systemie ciepłowniczym Torunia będzie kolejnym przykładem transformacji ciepłownictwa w kierunku produkcji nisko i zeroemisyjnej.

- Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, Grupa PGE chce wykorzystać źródła odnawialne, takie jak geotermia, do produkcji ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta. Toruń, podobnie jak Szczecin, w którym niedawno zadeklarowaliśmy jako Grupa PGE wykorzystanie geotermii do celów ciepłowniczych, dysponuje dużym potencjałem wód geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w zachodniej części Torunia – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.