Ciekawe znalezisko pod Grunwaldem w Toruniu. Co odkryli archeolodzy? [zdjęcia]

"Archeolog prowadząca badania na terenie dawnego kinoteatru Grunwald w Toruniu, adaptowanego na siedzibę Teatru Muzycznego, poinformowała Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odkryciu fragmentu świetnie zachowanego średniowiecznego muru zewnętrznego fosy nowomiejskiej - czytamy. - Obecnie trwają prace mające na celu odsłonięcie i zadokumentowanie niezwykle cennych reliktów architektury, pozwolą one na podjęcie decyzji co do dalszych losów zabytku. Toruńskie służby konserwatorskie już podjęły decyzję, że odkryty fragment muru będzie musiał być zachowany i wkomponowany w projektowaną przestrzeń Teatru Muzycznego".

Będzie to wymagało korekty projektu, co może wpłynąć na harmonogram prac. Nowy budynek i tak rodzi się w bólach, z drugiej strony jednak takie są uroki miasta z niezwykle bogatą historią.

Co jeszcze kryje ziemia w tej okolicy?

Kiedy powstało kino Grunwald i co tam było wcześniej?

Odnaleziony mur znajdował się pod budynkiem kina Grunwald, jak to się zatem stało, że nie został on znaleziony podczas budowy kina? Prowadzone obecnie prace są nazywane adaptacją budynku dawnego kina Grunwald na potrzeby Teatru Muzycznego. Ile z budynku kina zostało, każdy widzi. Gmach domu żołnierza, którego częścią było kino, został oddany do użytku w kwietniu 1933 roku. Wtedy mówiło się o budowie domu żołnierza, gdy w rzeczywistości była to adaptacja budynku magazynowego z czasów pruskich, podobnego do tego, w jakim mieści się dziś Wojskowa Komenda Uzupełnień. Magazyn został gruntownie przebudowany, jednak poza jego ściany twórcy domu żołnierza nie wyszli. Informacji o ewentualnych tego typu znaleziskach podczas budowy magazynu, jak dotąd nie znaleźliśmy.