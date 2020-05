Ciekawe znalezisko archeologiczne w Toruniu! Zobaczcie zdjęcia

Nietypowy budynek przed Urzędem Marszałkowskim. Co to takiego? [zdjęcia]

Do urzędu już nie wejdziemy! Przed budynkiem stanął specjalny pawilon. Od teraz wszystkie dokumenty adresowane do marszałkowskiej administracji odbierane będą w mobilnym biurze podawczym. Wszystko po to, by chronić pracowników oraz interesariuszy.