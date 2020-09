Ciekawe pomysły na ekspozycje roślin we wnętrzach

Moda na rośliny we wnętrzach nadal trwa. Najczęściej wykorzystywanym sposobem na ekspozycję roślin w mieszkaniach i w domach jest ustawienie doniczek na parapetach lub półkach. Warto jednak wprowadzić do wnętrza zmiany i zastosować niebanalne pomysły na ekspozycje roślin doniczkowych.

Co zamiast zwykłej, ceramicznej doniczki?

Już sama zmiana pojemnika na rośliny pomoże odświeżyć nieco wystrój mieszkania. Zamiast tradycyjnych, ceramicznych doniczek i wazonów, możemy wykorzystać:

doniczki metalowe,

doniczki ze słoików,

drewniane skrzynki,

wiklinowe kosze,

szklane wazony na kwiaty.

Doniczki metalowe pasują do stylu industrialnego i do ścian imitujących caglany mur. Świetnie sprawdzą się w kuchni, jako doniczki do sadzenia ziół. Innym ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie zużytych słoików z hermetyczną zakrętką. Pamiętaj jednak, aby sadzić w nich rośliny, które lubią wilgoć, takie jak bluszcz czy paprotka. Ponadto, na dno słoika koniecznie wsyp warstę keramzytu, o grubości około 3 cm, która odprowadzi wilgoć i zapobiegnie gniciu korzeni. Drewniane skrzynki i wiklinowe kosze to również ciekawe propozycje na ekologiczne dekoracje, które doskonale komponują się z roślinami.