Chora na depresję z Torunia wciąż w areszcie! Dramatyczne skutki złamania kwarantanny

To już miesiąc tymczasowego aresztowania chorej na depresję pani Kamili z Torunia. Jej historię śledzimy od początku. 38-latka została 2 maja br. zatrzymana przez policję pod zarzutem złamania zasad kwarantanny i sprowadzenia zagrożenia zarażenia chorobą zakaźnych wielu osób. Wszystko dlatego, że wyszła po zakupy do apteki (po przypisane leki antydepresyjne) i trzech sklepów na starówce.

Mimo wszystko torunianka nadal jest tymczasowo aresztowana. Nie pomogło zażalenie jej obrońcy do Sądu Okręgowego w Toruniu. Ten podtrzymał w mocy areszt orzeczony przez Sąd Rejonowy w Toruniu, zastosowany na wniosek Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód. pierwsze dwie doby po zatrzymaniu kobieta spędziła na policyjnym "dołku". Potem trzymana była w areszcie w Potulcach, wyznaczonym w naszym okręgu dla tzw. covidów. Teraz świat ogląda zza krat więzienia żeńskiego w Grudziądzu.

Dziś już wiadomo, że torunianka od dawna zmaga się z depresją. Świadczy o tym dokumentacja medyczna. Niestety, proceduralnie nie wystarczy ona do tego, by fakt ten uznały prokuratura czy sąd. Konieczne jest przeprowadzenie standardowego badania sądowo-psychiatrycznego (jednodniowego). To wciąż nie może się jednak odbyć! Powód? Nie działa wojewódzka placówka, której lekarz psychiatra uprawniony jest do przeprowadzenia badania.