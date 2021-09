Chełmionka od święta, czyli konkursy, zabawy i wystawy w pięknych i ciekawych miejscach [Zdjęcia]

Stacja wodociągów przy ul. Świętego Józefa jest bez wątpienia jednym z najciekawszych i najbardziej malowniczych miejsc w Toruniu. Park, dużo zieleni, a do tego jeszcze świetnie utrzymane XIX-wieczne budynki przemysłowe wysokiej klasy i to dosłownie, bo przecież wierzchołek wieży ciśnień był kiedyś najwyżej położonym punktem w mieście. W tych pięknych okolicznościach przyrody, na przełomie lata i jesieni, od kilku lat odbywa się Święto Chełmińskiego Przedmieścia. W tym roku Chełmionka będzie świętowała w niedzielę 19 września.

Święto rozpocznie się jednak nie w wodociągach, ale w Willi z Pasją, czyli domu inżyniera Płockiego na rogu św. Józefa i Grunwaldzkiej. O godzinie 11 młodsi uczestnicy święta ruszą do ogrodu na poszukiwanie skarbów. Warto z tego skorzystać, ponieważ ogrodowi inż. Edmund Płocki poświęcił równie wiele serca i uwagi, co swojemu modernistycznemu domowi. Nie wiadomo czy i jak długo będzie się można tym ogrodem cieszyć w całości.

Bramy stacji pomp otworzą się w samo południe i będą otwarte do godz. 16. Co się będzie w tym czasie działo przy św. Józefa?