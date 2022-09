Chcesz zaskoczyć gości weselnych? Te TOP 10 atrakcji na wesele na pewno ich zachwyci! [cennik]

Ile kosztuje wesele? Więcej niż myślicie!

Obecnie za talerzyk zapłacimy średnio 300-350 zł. Oznacza to, że, w przypadku wesela na 100 osób, na samo jedzenie i salę wydajemy ok. 30-35 tys. zł. Do tego dochodzi muzyka. Pary młode planujące wesele stają przed niemałym dylematem: czy na swoją wymarzoną imprezę wybrać DJ-a czy zespół? Zespół gra muzykę na żywo, ale DJ-e również coraz częściej łączą puszczanie utworów z szerokiej bazy z grą na instrumentach - choćby na saksofonie czy keyboardzie. Co jest pewne, niezależnie, czy stawiamy na grupę artystów czy jedną osobę, warto zarezerwować wybranego usługodawcę z dużym, niekiedy ponad rocznym wyprzedzeniem.