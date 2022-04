Chcesz szybko schudnąć? Oto 10 rad jak to zrobić!

Jak prawidłowo zacząć odchudzanie się po zimie?

Znalezienie skutecznej metody na zrzucenie zbędnych kilogramów nieraz może przyprawić o ból głowy. Podejmowane coraz to kolejne próby nie przynoszą oczekiwanego rezultatu lub też kończą się efektem jojo. Bardzo często przyczyną tego jest niewłaściwe podejście do samego odchudzania. Nieraz sedno problemu polega na popełnianiu szeregu błędów związanych z tym, jak zrzucać wagę. Jeśli zależy nam na przygotowaniu się do nowego sezonu na plaży, odchudzanie po zimie powinno przybrać ściśle określoną formę.