Chcesz oszczędzać energię? Cyberprzestępcy mogą próbować zaatakować. Zobacz, na co uważać

Jak możemy obniżyć rachunki za prąd?

Obecnie statystyki jasno pokazują, że w każdym gospodarstwie domowym jest średnio 17 urządzeń niemal stale podłączonych do sieci internetowej i elektrycznej. To sprawia, że nieustannie pobierają one energię. Choć czasem może być to niewielki pobór (tryb stand by), wciąż jednak w skali roku potrafi to dołożyć swoje do tego, ile mamy na ostatecznym rachunku. Szacuje się, że urządzenia elektryczne, które są stale podłączone do prądu, a nie są działające, miesięcznie powiększają koszt za prąd o około 5-10 procent. Podstawą oszczędzania jest więc odłączenie od sieci sprzętu, z którego nie korzystamy. Są również inne, bezpieczne i rozsądne rozwiązania. Oto one.