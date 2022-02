Ceny paliw na stacjach w Toruniu? Gdzie jest najtaniej?

4. MIEJSCE Amic ul. Bema: 95 – 5,19 zł, ON – 5,24 zł Awix Oil ul. Podgórska/Hallera: 95 – 5,19 zł, ON – 5,23 zł Awix Oil ul. Skłodowskiej-Curie: 95 – 5,19 zł, ON – 5,23 zł Moya ul. Polna: 95 – 5,19 zł, ON – 5,23 zł

brak