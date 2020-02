Ceny mieszkań w Toruniu. W której dzielnicy najtaniej?

Bogacimy się? Niekoniecznie, po prostu bierzemy kredyty. I kupujemy mieszkania na wynajem. Bo to opłacalna i dość pewna inwestycja. Według portalu szybko.pl średnia cena mieszkania w Toruniu (biorąc pod uwagę nowe i „używane”) wzrosła przez 12 miesięcy o 6 procent i wynosi 6.218 zł za metr kwadratowy. Mniejsze są droższe - Niełatwo w Toruniu znaleźć na rynku wtórnym mieszkanie, którego metr kwadratowy kosztowałby mniej niż 6 tysięcy złotych. Chyba że wymaga kapitalnego remontu - przyznaje Karolina Rutkowska z toruńskiego pośrednictwa „Centrala Nieruchomości”. Potwierdza to Karol Lis z biura „Alfa Investment”, który mówi, że ceny za metr kwadratowy mieszkania z drugiej ręki wahają się w Toruniu od 5000 do 7500 złotych. Większą rozpiętość - od 2500 do nawet 13000 zł za metr - podaje Paweł Korolko z toruńskiego biura nieruchomości „Gotyk”. Są to jednak ceny skrajne, pojawiające się w ofertach nieczęsto. Lokale z dolnej stawki kwalifikują się do gruntownego remontu albo mają… lokatorów. Im większe mieszkanie, tym na ogół jego metr jest tańszy. Dziwne? Nie. Po prostu mieszkania o dużym metrażu i tak są drogie, a finanse nabywców ograniczone. Które osiedla są obecnie najatrakcyjniejsze? Będzie zaskoczenie! >>>>>

