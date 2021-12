Ceny mieszkań w Toruniu w górę. Ile zapłacimy za metr kwadratowy?

Osiedle Botanika, ul. Strobanda Lem Bud przy ul. Strobanda buduje Osiedle Botanika. Większość lokali już znalazła swoich właścicieli. W ofercie pozostały zaledwie trzy mieszkania w cenie 7500 za mkw. - Mamy również dwa lokale biurowe, około 33 i 53 mkw, gotowe do odbioru – informuje Kinga Jonowska z Lem-Budu. Czytaj też: Tanie domy do remontu w regionie Co się stanie z domem Muminków na Bielanach?

Grzegorz Olkowski