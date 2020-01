Ceny mieszkań w Toruniu. Najtańsze apartamentowce. Oferty styczeń 2020

Według danych zebranych przez Expandera i Rentier.io4, spośród 15 analizowanych największych miast w Polsce, średni wzrost cen ofertowych mieszkań w listopadzie wyniósł ok. 13 proc, a rekordziści to: Kraków (wzrost 25 proc. r/r) i Gdańsk (wzrost 22 proc. r/r), gdzie nieruchomości podrożały najbardziej.

Rok 2019 na rynku mieszkaniowym skończył się wzrostem, zarówno jeżeli chodzi o ceny nieruchomości (tendencję tę obserwujemy od dłuższego czasu), jak i o liczbę lokali oddanych do użytku - w 2019 roku na rynek trafiło 164 tys. nowych mieszkań, a więc o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak podaje Expander, w ubiegłym roku w listopadzie 2019 roku średnia cena za metr kwadratowy (mediana) wyniosła 6423 złote. W stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku był to wzrost aż o 19%.

Zarówno same ceny jak i procentowy wzrost względem 2018 roku były większe w Toruniu niż w Bydgoszczy , gdzie średnia cena za metr kształtowała się na poziomie 6111 złotych i wzrosła o 15% względem listopada 2018. Jednak tempo wzrostu cen mieszkań w Toruniu w listopadzie okazało się nieco niższe - w październiku 2019 roku metr kwadratowy kosztował 6203 złote, więc jego cena wzrosła o około 3.5 procent. W Bydgoszczy trzeba było zapłacić 5784 złote, więc o 5.6% mniej niż w listopadzie.

Koszty zakupu mieszkania rosną zdecydowanie szybciej niż nasze pensje i nic nie wskazuje na to, żeby w przyszłym roku tendencja się odwróciła. Zmienia się siła nabywcza Polaków i tym samym dostępność mieszkań się pogarsza. Przykładowo, na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2 w dużym mieście trzy lata temu trzeba było wydać średnio 95 pensji netto, dziś jest to już 101 pensji. W Toruniu nie jest jednak tak źle. W III kwartale 2019 roku, czyli w okresie, gdzie za metr należało zapłacić przeciętnie 6432 złote, średnia pensja wyniosła 3650 złotych. Oznacza to, że na zakup mieszkania o powierzchni 50m2 trzeba wydać mniej więcej 88 pensji netto.