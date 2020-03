Ceny mięsa oszalały! Winny koronawirus? Będą kontrole UOKiK

Przekręty na "walkę z koronawirusem" Urząd podkreśla, że już ostro wziął się za tych oszustów, którzy próbowali zbić majątek na przestraszonych klientach w Internecie. Chodzi o ludzi i firmy, które na przykład na portalu Allegro oferowały towary zwalczające koronawirusa, albo rzekomo skutecznie zapobiegające zarażeniu się nim. – Działamy efektywnie aby przeciwdziałać wykorzystaniu konsumentów przez nieuczciwych przedsiębiorców. Dzięki współpracy z Allegro, które wykazało się odpowiedzialną postawą, wyeliminowano ponad 50 tysięcy ofert produktów mających rzekomo pomóc w walce z koronawirusem. Dostajemy również skargi na sprzedawanie podstawowych produktów na marżach naruszających zasady współżycia społecznego. Wiele osób próbuje wykorzystać obecną sytuację biznesowo. Nie może być jednak mowy o zarabianiu na strachu obywateli – podkreśla prezes Tomasz Chróstny. UOKiK nie wyklucza zmian prawnych w przygotowywanej specustawie dającej uprawnienia do egzekwowania i penalizowania sytuacji wykorzystywania strachu przed chorobą do zawyżania cen produktów. Czy państwowy urząd będzie skuteczny? Najbliższe tygodnie pokażą. POLECAMY: PKS zawiesza większość kursów! Pozostałe są bezpłatne! Biedronka: limity klientów, czynne tylko do 20.00, płyny i chusteczki przy kasach Odwołane śluby i chrzciny w Toruniu, pogrzeby tylko na cmentarzu

Szymon Starnawski /Polska Press