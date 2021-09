Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu otrzyma swój sztandar. Uroczystość odbędzie się w Warszawie

U nas piknik w Szubinie, a potem prezentacja w Toruniu

Przypomnijmy, że WOT świętuje swoje istnienie w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, kiedy to w nocy z 26 na 27 września 1939 roku w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski dając początek jedynemu w historii świata powszechnemu ruchowi oporu.

Oprócz toruńskiego centrum sztandary otrzyma także 5 jednostek WOT: 5 Mazowiecka Brygady OT, 7 Pomorska Brygady OT, 11 Małopolska Brygady OT, 13 Śląska Brygady OT, i 16 Dolnośląska Brygada OT. Uroczystościom centralnym z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszyć będą rodzinne pikniki sportowe w całej Polsce. W naszym regionie odbędzie się on w Szubinie. Jak ustaliliśmy prawdopodobnie w pierwszy weekend października na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbędzie się uroczysta prezentacja otrzymanego przez CS WOT sztandaru połączona z prezentacją sprzętu i wojskowym poczęstunkiem.

Szkolenie snajperów

Tymczasem toruńskie CS WOT przeprowadziło w ostatnich dniach kolejne specjalistyczne szkolenie. Tym razem na poligonie w podtoruńskim Kijewie doskonaliło się 14 instruktorów strzelców wyborowych z karabinu o kalibrze 308 Win.

W każdej podstawowej sekcji lekkiej piechoty WOT występują dwa stanowiska, które są jej oczami i uszami, pełniąc jednocześnie rolę nawigatorów i odpowiadają za rażenie celów na daleką odległość. To: starszy strzelec wyborowy i strzelec wyborowy. Ponadto muszą oni mieć do perfekcji opanowaną sztukę maskowania i kamuflażu. Tym razem głównym tematem szkolenia było działanie strzelców wyborowych w terenie zurbanizowanym, wykorzystywanie infrastruktury oraz pomieszczeń. Szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkolenia WOT odbyło się we współpracy z instruktorami Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, w skład których wchodzą byli żołnierze Wojsk Specjalnych.