Cenne naczynia prosto z PRL-u. Przeszukaj piwnicę i strych!

Cenne znaleziska z piwnicy

Kto chciałby kupić naczynia z PRL-u?

Dla osób, którym stare naczynia z PRL-u zalegają w szafkach, w piwnicy lub na strychu, zaskakujące może być to, że znajdują się chętni na takie przedmioty. Okazuje się jednak, że nie brakuje kolekcjonerów, dla których PRL ma pewien urok i chcą zebrać wyjątkowe, robiące wrażenie kolekcje. Jednym ze znaczących czynników z pewnością jest sentyment - przedmioty, które kojarzą się z tym, co miało się w czasach młodości lub dzieciństwa, mogą być kupowane za większą cenę! Nie da się ukryć, że np. ceramika z PRL-u wyróżnia się na tle współczesnych naczyń.

Jak ocenić znalezisko w piwnicy?

Teraz możemy zadać sobie podstawowe pytanie: po czym poznać, że naczynia, które zalegają nam w piwnicy, są w ogóle cenne? Najprościej jest przejrzeć katalogi z PRL-u, które będą opisywać wartość znaleziska. Można również przejrzeć, jakie oferty są dostępne w Internecie. Co do zasady: im rzadsze znalezisko, tym większa jego wartość. A zatem: za unikatowe przedmioty kolekcjonerzy zapłacą więcej. Jednak w przypadku naczyń istotne jest to, aby stanowiły one możliwie pełny zestaw. Dlatego też warto postawić na te zestawy, które były wypuszczane w stosunkowo niewielkich ilościach, a jednocześnie można je zidentyfikować. Jak to zrobić? Na spodzie naczyń z PRL-u są wygrawerowane oznaczenia oraz skróty.