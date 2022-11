Camerimage 2022 w Toruniu. Jaki jest sprzęt do kręcenia filmów i efektów specjalnych? [WIDEO]

W CKK Jordanki podczas Camerimage 2022 W Centrum Festiwalowym CKK Jordanki, w ramach EnergaCAMERIMAGE Market , wiodące światowe firmy technologiczne z branży filmowej prezentują najbardziej zaawansowany sprzęt. Byliśmy na miejscu by zobaczyć te cacka.

Tworzenie obrazu filmowego opiera się także na technologii. I to właśnie ten aspekt - oferta najbardziej zaawansowanych narzędzi - jest mocno podkreślany podczas EnergaCAMERIMAGE 2022.

Podczas jubileuszowej trzydziestej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE wybitny polski reżyser Jerzy Skolimowski zostanie we wtorek, 15 listopada 2022 r., uhonorowany nagrodą za osiągnięcia życia.…

Organizatorzy festiwalu podkreślają słowa o magii kina. Otóż to. Kiedyś tzw. magią kina były sceny, choćby z kultowych westernów, filmów z sal sądowych, czy z dreszczowców słynnego Alfreda Hitchcocka. Tam stawiano na dramatyzm, a sceny trwają po kilka minut. Obecnie kino dla wszystkich to ruszające się obrazki. Takie czasy. Wszystko szybko musi się toczyć.

Co zatem potrzeba, by te ruszające się obrazki wpływały na nasze zmysły tak, byśmy wyszli z kina zadowoleni? Potrzeba przede wszystkim sprzętu elektronicznego wysokiej klasy, kosztownego, pracującego bezawaryjnie. Efekty specjalne murowane.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage znów zagościł w Polsce. To już trzydziesta edycja tego jednego z najważniejszych wydarzeń w światowym kinie. Wśród gości Festiwalu…

Mając sprzęt i oczywiście pieniądze, możemy "zmanipulować" widza do woli lub jak kto woli, przenieść go do innego wymiaru.