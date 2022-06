Były rzecznik dyscyplinarny Komendy Miejskiej Policji w Toruniu niewinny!

- Na początku byłem w szoku i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Dziś, po prawomocnym wyroku uniewinniającym mnie, mogę powiedzieć, że żal mam tylko do prokuratury. Za to, że mnie oskarżyła - mówi pan Dariusz.

W 2019 roku rzecznik dyscyplinarny Komendy Miejskiej Policji w Toruniu został zatrzymany przez Biuro Spraw Wewnętrznych KWP Bydgoszcz, przymusowo doprowadzony i usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień. W jaki sposób? Miał fałszywie oskarżać i zawiadamiać o przestępstwie innego policjanta, pracującego w komisariacie w podtoruńskich Dobrzejewicach. Chodziło o oświadczenie majątkowego tego funkcjonariusza.