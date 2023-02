Były radca prawny DPS przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu oszukał innych, ale nie pracodawcę

Były już radca prawny Marek M. z Torunia to postać, która chluby toruńskiemu środowisku prawniczemu nie przynosi. We wrześniu ub.r. "Nowości" ujawniły, że mimo utraty uprawnień do wykonywania zawodu pod koniec 2020 roku, jeszcze do lipca 2021 roku pracował w Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Został zwolniony z pracy dopiero wskutek interwencji u wiceprezydenta miasta Pawła Gulewskiego, której podjął się Arkadiusz Chruścielski.

Jak też opisaliśmy, Marek M. usłyszał już przynajmniej jeden wyrok za oszustwo - pana Janusza, którego naraził na stratę 100 tysięcy złotych. Poszkodowanych w podobny sposób może być jednak więcej osób.