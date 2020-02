Były komandos zadźgał swojego kolegę na toruńskim poligonie. Policja ściga 44-letniego Roberta Ringerta

Zabił i obrabował swojego kolegę. Teraz jest jednym z najbardziej poszukiwanych toruńskich morderców. Mowa o 44-letnim Robercie Ringercie, który zadał swojej ofierze kilkanaście ciosów nożem. Na temat: Przestępcy z Kujawsko-Pomorskiego. Oni nadal ukrywają się przed policją! - Mord był okrutny i odrażający – uzasadnił w wyroku sąd. - Przerażenie i odrazę budzi to, z jaką łatwością oskarżony pozbawił człowieka życia. Przeraża, że zrobił to swojemu koledze. Przeraża również to, jak zachowywał się po zbrodni. Prowadził normalny, niczym niezakłócony tryb życia. Osoby z jego otoczenia nie zauważyły w jego zachowaniu żadnych zmian. Planował nawet wakacje.

Pixabay; tekst: Waldemar Piórkowski