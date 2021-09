Były bydgoski radny PiS za znęcanie się nad żoną wreszcie idzie za kraty

Zobacz wideo: Nowe mandaty od straży miejskiej - mają większe uprawnienia.

Adwokat Rafała P., byłego bydgoskiego radnego, wnioskował do Sadu Rejonowego w Bydgoszczy, który wydawał wyrok, o odsunięcie w czasie wykonania kary pozbawienia wolności na czas dwóch lat. Jakie dokładnie były powody, nie wiadomo, ponieważ rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Najprawdopodobniej chodziło o kłopoty zdrowotne rodziców Rafała P. oraz jego samego.

Sąd Rejonowy nie przychylił się do wniosku obrony byłego radnego i na odłożenie kary w czasie się nie zgodził. Rafałowi P. pozostała jeszcze jedna furtka - złożenie zażalenia na decyzję SR do Sądu Okręgowego. Zażalenie takie wpłynęło do sądu w połowie sierpnia, teraz zostało rozpatrzone. SO podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego, co oznacza, że Rafał P. musi stawić się do zakładu w celu odbycia kary.