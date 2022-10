Bulwar Filadelfijski. Tak się mają zmienić kontrowersyjne budowle nad Wisłą w Toruniu

- Zasadnicza kwestia, która była tu podnoszona, w dramatycznym zresztą wydźwięku, to jest to, że Toruń może utracić wpis na listę UNESCO, ponieważ została zniszczona panorama, naruszone zostały jakieś istotne względy widokowe. Ja muszę powiedzieć, że nie mam tak dramatycznych przeczuć - zapewnił profesor Kadłuczka. - Każda inwestycja jest jakąś ingerencją w tkankę historyczną. Jeśli mówimy o panoramie, trzeba zdać sobie sprawę, że jest to bardzo szeroki widok, nie z bliska, ale z oddalenia. Szkoda, że nie widzimy tej panoramy, bo byśmy sami mogli stwierdzić, że tych obiektów z tego miejsca w ogóle nie widać, nawet przy tym niekorzystnym stanie.