Budżet Torunia na 2022 rok. Jest projekt. Wydatki wyższe od dochodów

Dochody, wydatki i zadłużenie. Oto projekt budżetu Torunia na 2022 w liczbach

1,328 mld – tyle wynosi zakładana kwota przyszłorocznych dochodów. Wydatki są prawie o 98 mln większe i według szacunków sięgną 1,426 mld zł. Założony deficyt to 97,9 mln zł. Co go pokryje? - 30 mln to nowe kredyty, a ponad 60 mln zł to pieniądze, które w tym roku dostaliśmy z budżetu państwa jako refundacja ubytku w przyszłorocznym podatku PIT i trochę naszych oszczędności z lat ubiegłych – mówi skarbniczka miasta, .

To właśnie reforma systemu podatkowego i mniejsze wpływy z podatków PIT są bolączką dla wielu samorządów, w tym dla naszego miasta.