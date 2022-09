Budżet obywatelski w Toruniu tuż przed głosowaniem. Ostateczna lista projektów jest już gotowa

Tym razem do podziału będzie 7 milionów 80 tysięcy złotych, co stanowi pół procenta wydatków Torunia w 2021 roku

Na stronie Urzędu Miasta Torunia pojawiła się ostateczna lista projektów z budżetu obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie 24 września i będzie trwało do 3 października.

Zobacz wideo: Tak budują linię tramwajową na Jar

Urzędnicy zakończyli weryfikację projektów zgłoszonych w tym roku do budżetu obywatelskiego. Na początku było ich ponad 200, ostatecznie mieszkańcy będą mieli do wyboru 134 przedsięwzięcia. Nieco więcej niż w poprzednim etapie, autorom trzech pierwotnie odrzuconych wniosków udało się skutecznie wywalczyć ich przywrócenie. Przypomnijmy, że odwołania można było składać do 2 września.

Na listy wróciły cztery projekty, poza tym dwa projekty zostały połączone, kilka innych powędrowało z list osiedlowych na ogólnomiejskie. Jak obliczyli urzędnicy, wartość wszystkich 134 projektów sięga niemal 20 milionów złotych, tymczasem do podziału jest 7 milionów i 80 tysięcy złotych. Spokojnie mogą spać autorzy inicjatyw zgłoszonych i pomyślnie zweryfikowanych na Rudaku. To jedyne osiedle, na którym wartość projektów nie przekracza sumy zarezerwowanej na ich realizację. Gdzie indziej będzie trzeba zabiegać o głosy, najbardziej będą się musieli pod tym względem wykazać autorzy pomysłów z listy ogólnomiejskiej - tutaj ostatecznie znalazły się 34 projekt, których wartość przekracza 10 milionów złotych, zaś do wykorzystania są 2 miliony 124 tysiące złotych.

Na ile zostały wycenione najdroższe projekty?

O swój kawałek tego tortu będą zabiegali rekordziści tej edycji budżetu obywatelskiego. Najdroższy projekt ma kosztować ponad półtora miliona złotych, na tyle została wyceniona budowa pumptrucku i toru rolkowego pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, trasą S-10 i Popiołowa Drogą. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje projekt zakładający urządzenie zielonego terenu w rejonie ul. Strzałowej i Podgórskiej. To według szacunków ma kosztować 1 milion 200 tysięcy złotych. Przebudowa ulicy Żelaznej ma natomiast być o 100 tysięcy złotych tańsza, zaś rewitalizacja parku folwarku na Bielawach została wyceniona na milion złotych.

Na osiedlach najbardziej zażarta walka o głosy szykuje się na starówce. Tu na liście znalazło się 10 projektów wartych w sumie ponad 700 tysięcy złotych, w osiedlowej skarbonce jest jednak 240 tysięcy złotych. Podobnie wygląda sytuacja na Skarpie, gdzie mieszkańcy mają do wyboru osiem inicjatyw wartych w sumie ponad 1 milion 200 tysięcy złotych, zaś budżet osiedlowy jest trzy razy niższy.

Gdzie będzie największa konkurencja?

Najwięcej projektów znalazło się na liście Jakubskiego i Mokrego - 11. Na realizację wszystkich należałoby wyłożyć 1 milion 167 tysięcy złotych, ale do rozdysponowania jest 525 tysięcy złotych. Milion nieznacznie przekroczyli również mieszkańcy Chełmińskiego Przedmieścia, gdzie na listę do głosowania trafiło dziewięć pomysłów. Tu do podziału są 484 tysiące złotych.

Jakie są zasady głosowania?

Głosowanie rozpocznie się 24 września i będzie trwało do 3 października. Ostatnie głosy będzie można złożyć o godz. godz. 23.59. Zgodnie z regulaminem głosować może każdy mieszkaniec mieszkaniec Torunia. Musi to zrobić osobiście, korzystając ze strony internetowej: www.budzet.torun.pl, lub wypełnić kartę papierową i osobiście wrzucić ją do urny znajdującej się we jednym ze wskazanych punktów. Głosować można raz i w ramach tego głosowania może oddać maksymalnie trzy głosy na projekty lokalne (wybrane z jednej listy lokalnej) oraz maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie.

Wyniki tegorocznej edycji toruńskiego budżetu obywatelskiego powinniśmy poznać do 14 października.

Gdzie będą urny do głosowania?

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) Centrum ul. Wały gen. Sikorskiego 8. Mieszkańcy będą tu mogli zagłosować od 26 do 30 września oraz 3 października w godz. 9.00–17.00

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) CH Copernicus ul. Żółkiewskiego 15. Mieszkańcy będą tu mogli zagłosować od 26 do 30 września oraz 3 października w godz. 9.00–16.30

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) CH Plaza ul. Broniewskiego 90. Mieszkańcy będą mogli zagłosować od 26 do 30 września oraz 3 października w godz. 9.00–16.30

Kancelaria Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126 b. Mieszkańcy będą mogli zagłosować od 26 do 30 września oraz 3 października w godz. 7.30–15.00

Wydział Obsługi Mieszkańców UMT ul. Wały gen. Sikorskiego 25. Mieszkańcy będą tu mogli zagłosować od 26 do 30 września oraz 3 października w godz. 7.30–15.30

Centrum Aktywności Lokalnej „Kamienica Inicjatyw” ul. Kopernika 22. Mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 26 września w godz. 9.30–11.00

Osiedlowy Dom Kultury Bielawy ul. Szczecińska 38 mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 26 września w godz. 16.00–19.00

Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” ul. Grunwaldzka 38 mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 27 września w godz. 9.00–12.00

Centrum Kultury Dwór Artusa, Filia Dom Muz RUDAK ul. Okólna 169 mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 27 września w godz. 16.00–18.00

Centrum Aktywności Lokalnej – Czerniewice ul. Włocławska 256 mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 29 września w godz. 11.00–13.00

Centrum Aktywności Lokalnej „Dom kulturyǃ” ul. Sienkiewicza 11/3 mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 29 września w godz. 18.00–19.00.