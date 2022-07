Budżet obywatelski 2023. Co m.in. proponują mieszkańcy Torunia?

Obecna edycja budżetu obywatelskiego jest już jubileuszową. Po raz dziesiąty torunianie zadecydują, na co chcą przeznaczyć znajdujące się w puli budżetu pieniądze. Tym razem do rozdzielenia jest 7,08 mln zł, z czego nieco ponad 2 mln zł to kwota zarezerwowana na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe blisko 5 mln zł rozdzielone zostanie na projekty lokalne. Mówimy więc o nieco mniejszych kwotach, niż w poprzednich latach.