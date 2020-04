Gmach pomieści 11 wydziałów sądu: trzy karne, trzy cywilne, wydział ksiąg wieczystych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy oraz gospodarczy KRS i sekcję do spraw wykonania orzeczeń karnych. Do dyspozycji będzie 40 nowocześnie wyposażonych sal rozpraw, biura, sala konferencyjna, archiwa i pomieszczenia techniczne oraz garaż podziemny na ponad 100 aut. Obok sądu powstaną parkingi z czterema miejscami postojowymi dla konwojów przywożących oskarżonych i 33 miejscami dla interesantów. Będą ławki stojaki na rowery. Polecamy: Ośrodki wytchnienia w Kujawsko-Pomorskiem. Co to jest i gdzie są? Zobacz także: Nowy sąd w Toruniu: stan surowy gotowy! Czas na elewacje i wnętrza

fot. Wojciech Szabelski / UMT / Tekst: Mirosława Kruczkiewicz