Budowa linii tramwajowej na Jar. Co słychać na Legionów i w okolicach ronda Czadcy?

Od soboty zmiany na Legionów!

Prace związane z budową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Legionów rozpoczną się w sobotę 8 października, od wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Zwężona zostanie istniejąca jezdnia ul. Legionów - do szerokości około 6 metrów od strony istniejących parkingów, na odcinku od przejazdu kolejowego do wjazdu do zajezdni autobusowej MZK.

Jak będą wyglądać prace na przejeździe kolejowym?

Na ulicy Legionów szczególnym zadaniem będzie budowa skrzyżowania torów tramwajowych z kolejowymi. To będzie jedyne takie rozwiązanie w Polsce. W tym miejscu skrzyżowanie kolejowo-tramwajowego budowane będzie w tzw. ciągu drogi gminnej - ulicy Legionów. Przebudowany zostanie fragment toru kolejowego. Wymienione będą elementy nawierzchni drogowej na przejeździe. To wiązać się będzie z asfaltowaniem nawierzchni drogowej na przejeździe i dojazdach do niego oraz budową urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe.

Kiedy koniec wokół ronda Czadcy?

A co z przebiegiem prac na znajdującym się w pobliżu rondzie Czadcy? Aktualnie koncentrują się po stronie zachodniej, na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Filtrowej. Trwają roboty związane z przebudową kolizji kanalizacji sanitarnej, budową nowego wodociągu oraz wykonywane są prace związane z budową nowego układu drogowego (konstrukcja jezdni oraz roboty brukarskie). Po zakończeniu prac po tej stronie ronda (w połowie listopada) nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu. Polegać będzie na dopuszczeniu do ruchu w obu kierunkach zachodniej części ronda wraz z odcinkiem ul. Długiej od ul. Mohna do ronda Czadcy (odcinek od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna został dopuszczony do ruchu już wcześniej). Wówczas wszelkie prace przeniosą się na wschodnią stronę ronda wraz z odcinkiem ul. Wielki Rów (do wjazdu do stacji benzynowej MZK Toruń).