Brak papieru problemem wielu wydawnictw w Europie. Jak radzą sobie w Toruniu?

Europa. Brak papieru jako surowca do druku

Pod koniec października 2021 roku niemiecka telewizja ZDF poinformowała, że w całej Europie brakuje papieru, szczególnie tego przeznaczonego do druku. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać m.in. w rosnącym zapotrzebowaniu na produkty papierowe, w problemach wynikających ze wzrostu cen za transport oraz w ograniczeniach dostępności do niezbędnych surowców.

Taki stan rzeczy, to ogromny cios dla branży wydawniczo-księgarskiej w najgorszym możliwym momencie. Ostatni kwartał roku jest zawsze dla niej najważniejszy. Sprzedaż w tym okresie może zadecydować o sukcesie lub porażce całego roku finansowego. Rynek wydawniczy bywa nieprzewidywalny. Czasem jakiś wywiad czy zdobyta przez pisarza nagroda może nagle podnieść zapotrzebowanie na konkretny tytuł. Do tej pory wydawcy reagowali na takie sytuacje błyskawicznymi dodrukami. Teraz braki papieru sprawiają, że jest to prawie niemożliwe. Drukarnie mają duże zapasy, ale są one zarezerwowane dla wcześniejszych, planowych zamówień.