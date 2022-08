Borówka amerykańska. Mały niepozorny owoc pełen zdrowia. Poznaj jej cudowne właściwości

Borówka amerykańska przebojem wdarła się na nasze stoły. Od kilku lat dostępna jest w sklepach praktycznie przez cały rok. W Polsce zbiera się ją od lipca do października w zależności od pogody. Borówka amerykańska pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, z Ameryki Północnej, ale z powodzeniem można ją uprawiać również w Polsce. Wymaga co prawda bardzo kwaśnej gleby, ale jeżeli uda nam się osiągnąć ładny krzak borówki we własnym ogrodzie, będzie bardzo obficie owocować

Borówka amerykańska, czyli borówka wysoka, to krzew, który rodzi ciemnoniebieskie owoce. Borówki amerykańskie są słodki, jędrne i soczyste. Po borówki amerykańskie warto sięgać jak najczęściej, nie tylko ze względu na ich smak, lecz także z uwagi na ich właściwości lecznicze i prozdrowotne.