Bolą Cię zęby? To jeden z objawów tych poważnych chorób

Choroby jamy ustnej

Cukrzyca typu 2 - jakie jest powiązanie z problemami jamy ustnej?

Nieprawidłowa higiena jamy ustnej , zły stan uzębienia mogą prowadzić do wystąpienia poważnych problemów związanych z naszym krwiobiegiem. Przede wszystkim przez tę część ciała do krwi może dostać się wiele bakterii. Te zaś mogą spowodować zwiększenie ryzyka pojawienia się cukrzycy typu 2.

A co z sercem?

Problemy ze stawami a ból zębów

Problemy z zębami mogą być powiązane bezpośrednio z zaburzeniami działania stawu skroniowo-żuchwowego. Przede wszystkim możemy wtedy odczuwać ból przypominający stan zapalny miazgi. Zazwyczaj jest on tępy, nękający, rozlany, a jednocześnie przewlekły i głęboki. Bardzo często możemy mieć problem z tym, aby poprawnie go zlokalizować. Co więcej, ból ten nasila się podczas stresujących sytuacji. W praktyce jednak to nie zęby nas bolą.