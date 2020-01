Bohaterski czyn policjanta z Torunia. Wskoczył do Wisły ratując 63-letnią kobietę

Sierżant Juliusz Lewandowski zasila szeregi komisariatu na Podgórzu od 3 lat. W ubiegły piątek zmierzył się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, żeby uratować życie 63-letniej kobiety, która wskoczyła do rzeki. - W piątek rozpocząłem służbę o godzinie 19.00. O godzinie 21.30 usłyszałem komunikat, że zaginęła kobieta i może znajdować się na wysokości Bulwaru Filadelfijskiego. Bez zgody dyżurnego nie mogę opuszczać swojego regionu, jednak z uwagi na posiadane wyszkolenie, razem z Marcinem Lewandowskim otrzymaliśmy zgodę i udaliśmy się na miejsce zdarzenia - relacjonuje sierżant Juliusz Lewandowski, który oprócz pracy policyjnej posiada kwalifikacje ratownicze oraz jest członkiem WOPR.

To właśnie z uwagi na przeszkolenie w zakresie ratownictwa medycznego sierżant Juliusz, poprosił dyżurnego o skierowanie na inny rewir i podjął się akcji ratunkowej wskakując po zmierzchu do lodowatej wody aby uratować znajdującą się około 15 metrów od brzegu kobietę. - Zostawiłem broń, mundur i resztę wyposażenia na brzegu i wskoczyłem do wody. Kolega Marcin Lewandowski asekurował mnie podczas całej akcji. Po tym jak udało mi się chwycić kobietę, dopłynąłem z nią do brzegu. – opisuje całą sytuację policjant. Kobieta nie stawiała oporu podczas akcji w wodzie. Funkcjonariusze czekający na brzegu przejęli kobietę i przekazali pod opiekę lekarzy.