Biedronka. Zmiany przy kasach! Jak płacić?

Uwaga, rewolucja płatnicza w Biedronce! Od dziś (20.03) we wszystkich sklepach w Toruniu i kraju można płacić kartą za zakupy do 100 zł bez potwierdzania transakcji kodem PIN. Limit podniesiono do 100 złotych, żeby ułatwić życie klientom już płacącym zbliżeniowo, a także zachęcić następnych do rezygnacji z płacenia gotówką. Ta, jak wiadomo, w dobie koronawirusa nie jest nigdzie mile widziana.

Fot. Archiwum Polska Press