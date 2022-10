Bibliotekarki z Torunia przegrały proces o dyskryminację z UMK. Prawomocny wyrok na korzyść uczelni

To już prawomocny wyrok, od którego najwyżej przysługuje jeszcze skarga kasacyjna. Pracownice UMK w Toruniu raczej na taki krok się już nie zdecydują. Stoczyły i tak długi sądowy bój z pracodawcą. W drugiej instancji sądowej również poległy.

Rozczarowanie bibliotekarek, satysfakcja uczelni

- Jestem bardzo rozczarowany oddaleniem apelacji moich mandantek i podtrzymaniem w mocy niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Rejonowego. Sądy obu instancji nie uwzględniły interesu prawnego powódek. Być może wynika to z małego doświadczenia toruńskich sądów w tematyce dyskryminacji w środowisku pracy - mówi adwokat Mariusz Lewandowski, reprezentujący bibliotekarki.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu natomiast ma prawo do satysfakcji. Ewa Walusiak-Bednarek z UMK zaznacza, że prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł po niemalże trzech latach postępowania.

- Sądy uznały, iż zgromadzony w sprawie bardzo obszerny materiał dowodowy (przesłuchano 11 świadków oraz 3 powódki) nie potwierdził, że w ogóle doszło do molestowania seksualnego powódek. Potwierdziły natomiast, że nie doszło do dyskryminacji powódek przez pracodawcę - UMK w Toruniu - w sferze pracowniczej, a sama uczelnia zachowała wymaganą należytą staranność działania i skutecznie przeciwdziałała dyskryminacji - podkreśla Walusiak-Bednarek.