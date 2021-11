Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dziecka w Toruniu. Gdzie konkretnie?

Dziecko jest w psychicznym kryzysie. Dokąd po pomoc w Toruniu i nie tylko

Psycholog i terapeuta na NFZ w Remedis

Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt. Wizyty odbywające się co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia. Przyjmowane są zgłoszenia bez skierowania; wystarczy zadzwonić i umówić się do specjalisty. Dziecko jest przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia. Oferta Ośrodka obejmuje: diagnozę, terapię indywidualną, rodzinną, wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej) i jest dostosowywana do danych potrzeb.