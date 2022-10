Będzie Zielony Mecenat w Toruniu! To zasługa cierpliwego radnego. Pomogły też "Nowości"

We wrześniu radny Bartosz Szymanski (KO) doczekał się pozytywnej odpowiedzi od prezydenta Michała Zaleskiego w sprawie Zielonego Mecenatu. "Wreszcie" - można by skomentować, bo wcześniejsze interpelacje prezydent załatwiał odmownie. Pomogła też publikacja "Nowości", w której ze szczegółami opisywaliśmy, jak Zielony Mecenat działa już we Wrocławiu i Kielcach ("Adoptuj drzewo, ufunduj park! Czy jesteśmy gotowi na Zielony Mecenat?", 08.07.2022 rok).

- Z odpowiedzi prezydenta, którą we wrześniu odebrałem, wynika, że Zielony Mecenat planowany jest do wdrożenia w Toruniu w 2023 roku. Z inicjatywą będą mogły zgłaszać się zarówno osoby prawne (np. firmy), jak i prywatne. Przekazano mi, że obecnie analizowane są założenia do tego projektu. Bardzo się z tego cieszę. Z pewnością pomogło też nagłośnienie sprawy w mediach - mówi nam dziś radny Bartosz Szymanski (KO).