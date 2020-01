Będzie remont kamienicy przy ulicy Bydgoskiej. Pochłonie grube miliony!

Kamienica przy ulicy Bydgoskiej 50-52 w Toruniu jest symbolem Bydgoskiego Przedmieścia. Jego piękna, dawnego bogactwa i późniejszego upadku. Stała się również symbolem beznadziei. O ratunek dla tej gminnej nieruchomości, społecznicy oraz miłośnicy zabytków apelowali do władz miasta już kilkanaście lat temu. W ciągu dekady szacowane koszty remontu wzrosły z kilku do ponad 20 milionów złotych, odsiecz dla rozpadających się murów wciąż nie nadciągała. Co prawda kamienica został wykwaterowana, ogrodzona i zabezpieczona alarmem, a pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej kilka razy interweniowali podpierając ściany, jednak to wszystko mogło jedynie opóźnić agonię, ale nie mogło jej powstrzymać.

Wreszcie pojawiło się światełko nadziei. Kołem ratunkowym dla jednej z największych budowli Bydgoskiego, miał się stać Gminny Program Rewitalizacji.

- Gmina przygotowała projekt remontu i adaptacji obiektu - mówiła nam w ubiegłym roku Magdalena Stremplewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Do realizacji zadania wyznaczono Toruńską Agendę Kulturalną oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.