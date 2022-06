Będzie poczta na osiedlu Jar w Toruniu. Wiemy, kiedy i gdzie powstanie Sara Watrak

Stało się to, na co czekała większość mieszkańców osiedla Jar w Toruniu. Poczta Polska podjęła decyzję o uruchomieniu nowej placówki w tej okolicy. Mieszkańcy nie będą musieli już jechać do oddalonej o kilka kilometrów poczty, by odebrać wyczekiwaną przesyłkę.