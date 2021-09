Będą odszkodowania za powikłania po szczepieniach! Rząd przyjął Fundusz Kompensacyjny. Zobacz konkretne kwoty

Szczepienia trzecią dawką również w Polsce! Co z jesiennym lockdownem?

Ile wyniosą odszkodowania za powikłania po szczepieniu? Oto kwoty

Wysokość odszkodowania będzie zależna od długości okresu hospitalizacji. W przypadku obserwacji na SOR lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego świadczenie kompensacyjne wyniesie 3 tys. zł. Za pobyt w szpitalu po wstrząsie anafilaktycznym trwającym krócej niż 14 dni będzie przysługiwać 10 tys. zł, natomiast gdy hospitalizacja potrwa od 14 dni do 30 dni, będzie to kwota od 10 tys. zł do 20 tys. zł.