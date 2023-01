Będą nowe dopłaty do ciepła. Kto może skorzystać? Rząd szykuje duże zmiany

Co na to minister?

Zacznijmy od roku ubiegłego i podwyżek

To właśnie w trakcie ubiegłego roku parlament przegłosował ustawę, która znacząco podwyższyła ceny za ogrzewanie dla poszczególnych odbiorców. Choć ma być to odpowiedź na kryzys energetyczny i wyższe ceny nośników energii węgla i gazu, dla wielu obywateli podwyżki opłat są zbyt wysokie. To oznacza, że konieczne są kolejne formy wsparcia, czy to w postaci tarcz, ulg czy innych rozwiązań.