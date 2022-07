Bazylia dobra na wszystko? To się dzieje z organizmem, gdy jesz bazylię

Bazylia to bardzo ciekawa roślina, która ma silny aromat i charakterystyczny smak. Bazylia dotarła do Europy z Iranu i Indii, skąd do Europy Środkowej prawdopodobnie dostarczył ją Aleksander Macedoński podczas jednej ze swoich wypraw.

Bazylia nie rośnie wysoko. Osiąga około 50 centymetrów. Jej łodygi i liście są zielone. Liście bazylii wydzielają silny aromat o rześkim, świeżym charakterze.