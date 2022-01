Bartosz Zmarzlik ćwiczy przed nowym sezonem. Zobacz, jak wyglądają treningi żużlowego mistrza [zdjęcia]

Do nowego sezonu żużlowego pozostało jeszcze trochę czasu, ale dla zawodników zima jest okresem bardzo pracowitym. O swoją formę dba oczywiście także Bartosz Zmarzlik, który intensywnie trenuje. Zajęcia z ciężarami, rower - to tylko niektóre z form treningu, na które zdecydował się dwukrotny mistrz świata. Najlepszy polski żużlowiec nie zapomina także o swoich motocyklach, a gdy już ma wolną chwilę, spędza ją z najbliższymi. Zobacz, jak Bartosz Zmarzlik przygotowuje się do nowego sezonu. Aby przeglądać zdjęcia użyj strzałek na klawiaturze komputera lub ekranu dotykowego swojego telefonu ->>>>>>

