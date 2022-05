"Barbering to styl życia". O swojej pracy opowiada Szymon Górny, wicemistrz Polski w barberingu

"Nawet łysi do nas przychodzą"

Szymon Górny od ponad 10 lat zajmuje się fryzjerstwem, a od jakiegoś czasu również barberingiem, czyli, oprócz włosów, dba również o męskie brody. Ale by przyjść do barbera, wcale nie trzeba mieć zarostu, a nawet… włosów.

- Nawet łysi do nas przychodzą na golenie brzytwą głowy – mówi Szymon Górny. - Nie trzeba mieć włosów, aby miło spędzić czas i zrelaksować.

Do salonu przy ul. św. Jakuba zaglądają i starsi panowie, i młodzi, a nawet… roczne maluchy. Dorośli mężczyźni przychodzą po to, by odpocząć albo się wygadać. - Trzeba być dobrym psychologiem – śmieje się barber. - Zajmujemy się tym od lat, więc gdy tylko ktoś wchodzi, my już wiemy, jaka to osoba. Trzeba wiedzieć, na ile można sobie pozwolić i pożartować, a na ile klient ceni sobie spokój.