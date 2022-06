Aż 17 wypadków w kujawsko-pomorskim! Dwie osoby zmarły

Maj nie był dobrym miesiącem w zakładach pracy w Kujawsko-Pomorskiem. Inspekcji pracy zgłoszono aż 17 wypadków. Dwóch pracowników zmarło, a 11 wypadków zakwalifikowano jako ciężkie. Dwa takie wydarzyły się w Toruniu, między innymi w znanym zakładzie produkującym materiały higieniczne.

Smaki Kujaw i Pomorza - sezon 4 odcinek 12

Dwa zgony pracownicze w maju miały charakter tak zwanych nagłych zdarzeń medycznych. Co się wydarzyło?

Śmierć na Targach Motoryzacyjnych i zgon w biurze w Bysławiu pod Tucholą

Na początku maja Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca z Lipna zgłosił, że jego pracownik zmarł na Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Tam właśnie wystawiała się ze swoja ofertą lipnowska firma, która produkuje odzież roboczą.

- Pracownik obsługiwał stoisko wystawiennicze. Podczas rozmowy z klientem mężczyzna zasłabł i stracił przytomność. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł 4 maja - podaje w raporcie Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Nigdy nie wrócił też z pracy mężczyzna, który pracował w powiecie tucholskim. 20 maja policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godziny 7 na terenie zakładu produkcji konstrukcji stalowych

w miejscowości Bysław uległ pracownik przedsiębiorstwa.

- Po przybyciu do pracy mężczyzna udał się do swojego biura. Po kilku minutach do biura wszedł inny pracownik, który zastał poszkodowanego nieprzytomnego – za biurkiem. Podjęto akcję reanimacyjną i wezwano służby medyczne. Czynności te nie przyniosły rezultatu i mężczyzna zmarł - informuje PIP.

Co się wydarzyło w Toruniu? Dłuto w oku i zmiażdżony palec kobiety

Do dwóch poważnych wypadków doszło w maju w Toruniu. Pierwszy miał miejsce 26 maja w zakładzie, który produkuje stolarkę okienną. - Poszkodowany pracownik przy użyciu dłuta wykonywał wcięcie w ramie. W pewnym momencie dłuto wypadło mężczyźnie z ręki i uderzyło go w oko. Ze wstępnej diagnozy lekarskiej wynika, że możliwym skutkiem będzie trwały ubytek widzenia na to oko - podaje PIP.

Drugi wypadek wydarzył się 30 maja, w przedsiębiorstwie produkującym materiały higieniczne i sanitarne. Było kilka minut po godzinie 22. Kobieta w trakcie obsługi maszyny pakującej wsunęła prawą dłoń pod osłonę, bo chciała usunąć leżący na taśmie produkt. Obracające się koło zębate z paskiem klinowym zespołu pochwyciło jej. -Spowodowało to zmiażdżenie palca - raportuje PIP.

Dramaty na budowach i w skupie złomu pod Lipnem