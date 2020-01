Atak hakerski w japońskiej fabryce w Ostaszewie? Panika w zakładzie

Namawiali 11-latkę do seksu. Wyrok: tylko grzywna!

Czterej mężczyźni z Torunia nakłaniali przez internet 11-letnią Zosię do seksu. Za elektroniczny kontaktach w celach pedofilskich groziło im do 2 lat więzienia. Przyznali się do winy i usłyszeli wyrok: grzywna i zakaz zbliżania się do miejsc, w których przebywają dzieci.